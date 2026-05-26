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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montag (25.05.2026) kam es zu einem Raub in der Reeseallee.

Gegen 02.20 Uhr forderte ein bislang unbekannter Täter einen 23-jährigen Fahrradfahrer zum Stehenbleiben auf. Unter Vorhalt eines Messers forderte der unbekannte Täter den Geldbeutel des 23-Jährigen. Der 23-Jährige versuchte zu flüchten. Dabei verletzte der unbekannte Täter den 23-Jährigen mit dem Messer leicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 185 cm groß, kurze dunkelblonde Haare, vmtl. weißes T-Shirt, akzentfreies Deutsch

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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