Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert aggressiven Bettler

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (22.05.2026), gegen 13.00 Uhr, bettelte eine 18-Jährige in der Bürgermeister-Fischer-Straße um Geld. Dabei soll die Frau vorbeikommende Passanten aggressiv angesprochen und an Kleidung gezogen haben. Die Polizei traf die 18-jährige Frau an und prüfte den Sachstand. Anschließend erteilten die Beamten der Frau einen Platzverweis, dem sie vorübergehend nachkam. Die Frau wurde nach kurzer Zeit wieder aufgrund des aggressiven Bettelns gemeldet. Die Polizei traf die Bettlerin an und ermittelt nun gegen die Frau u.a. wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Frau besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

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