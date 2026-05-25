Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - In einem nicht eingrenzbaren Zeitraum bis zuletzt am Mittwoch (22.05.2026) besprühten und beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die denkmalgeschützten Holztore der historischen Wassertürme am Roten Tor mit u.a. Graffiti. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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