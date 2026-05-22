Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

--------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---------

Innenstadt - Am Mittwoch (20.05.2026) geriet ein 21-Jähriger zunächst mit einem 25-Jährigen im Außenbereich eines Friseursalons beim Barthshof in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 15.45 Uhr gerieten der 21-Jährige und der 25-Jährige zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Männer aufeinander ein. Schließlich mischte sich ein bis dato Unbeteiligter 24-Jähriger in die Streitigkeit ein und zog ein Messer. Mit diesem griff er den 25-Jährigen an. Der 25-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige flüchtete vor Eintreffen der Beamten. Beamte konnten aber den 21-Jährigen festnehmen. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel auf.

Der 21-jährige wurde nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte am Donnerstag (21.05.2026) der zunächst flüchtige 24-Jährige in einer Wohnanlage in der Bgm.-Miehle-Straße in Augsburg-Göggingen durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden.

Der 24-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (22.05.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei ermittelt u. a. wegen des versuchten Totschlags gegen den 24-Jährigen sowie wegen Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige sowie der 24-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

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