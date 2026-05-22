Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Blindheim - In der Zeit von Mittwoch (20.05.2026), 23.30 Uhr, bis Donnerstag (21.05.2026), 06.30 Uhr, verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in Wolpertstetten.

Auf dem Gelände entwendeten die Täter eine erhebliche Menge an Kupferkabeln. Der Beuteschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

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