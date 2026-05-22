Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall (bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Horgau - Am Donnerstag (21.05.2026) geriet ein 22-Jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt in den Gegenverkehr auf der Kreisstraße 5 zwischen Horgau und Adelsried. Der 22-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen.

Gegen 18.00 Uhr befuhr der 22-Jährige die Kreisstraße in südwestlicher Richtung und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrer. Der 22-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Die Kreisstraße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für rund fünf Stunden gesperrt.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell