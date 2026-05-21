Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Gaststätte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (19.05.2026), 22.15 Uhr bis Mittwoch (20.05.2026), 05.45 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Leonhardsberg ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Gastraum. Aus diesem entwendeten die Unbekannten mehrere Gegenstände, sowie Bargeld. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Wert. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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