PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Bergheim - Am Donnerstag (21.05.2026) war ein 61-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert in der Diebelbachstraße unterwegs.

Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Passant den Sturz eines Fahrradfahrers und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Beamte die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp unter einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 61-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol gegen den 61-Jährigen. Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 13:09

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Gaststätte

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (19.05.2026), 22.15 Uhr bis Mittwoch (20.05.2026), 05.45 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Leonhardsberg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Gastraum. Aus diesem entwendeten die Unbekannten mehrere Gegenstände, sowie Bargeld. Der Beuteschaden ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 13:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (20.05.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Gegen 03.30 Uhr löste die Alarmanlage an dem Geschäft aus. Die Beamten stellten bei Eintreffen eine eingeschlagene Schaufensterscheibe fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 13:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

    Augsburg (ots) - Innenstadt/Oberhausen - Am Mittwoch (20.05.2026) betätigte eine 63-Jährige mehrfach die Haltestellennotrufknopf an diversen Haltestellen im Stadtgebiet. Bereits am Vormittag betätigte die Frau den Notrufknopf an verschiedenen Haltstellen mehrfach. Trotz eindringlicher Belehrung setzte die Frau ihre Taten fort und kam den Platzverweisen der Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren