Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Bergheim - Am Donnerstag (21.05.2026) war ein 61-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert in der Diebelbachstraße unterwegs.

Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Passant den Sturz eines Fahrradfahrers und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Beamte die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp unter einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 61-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol gegen den 61-Jährigen. Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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