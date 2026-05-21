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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Augsburg (ots)

Innenstadt/Oberhausen - Am Mittwoch (20.05.2026) betätigte eine 63-Jährige mehrfach die Haltestellennotrufknopf an diversen Haltestellen im Stadtgebiet.

Bereits am Vormittag betätigte die Frau den Notrufknopf an verschiedenen Haltstellen mehrfach. Trotz eindringlicher Belehrung setzte die Frau ihre Taten fort und kam den Platzverweisen der Beamten nicht nach. Außerdem trat die Frau äußerst aggressiv gegenüber den Beamten auf. Die Beamten brachten die Frau zur Unterbindung weiterer Straftaten bis in die Abendstunden in den Arrest.

Kurz nach Entlassung aus dem Arrest wurde die Frau dann abermals auffällig. Hier betätigte sie erneut mehrere Haltestellennotrufknöpfe im Stadtgebiet Augsburg. Beamte trafen die Frau erneut an. Die Beamten sprachen abermals einen Platzverweis aus. Auch diesem kam die 63-Jährige nicht nach. Sie verhielt sich erneut aggressiv gegenüber den Beamten. Die Beamten brachten die 63-Jährige daher erneut in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Notrufen und zu den Hintergründen.

Die Frau besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass die Haltstellennotrufknöpfe nur bei Vorliegen eines Notfalls oder Unglücks betätigt werden dürfen. Zuwiderhandlungen können zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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