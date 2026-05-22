Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Dasing / BAB 8 FR München - Am Donnerstag (21.05.2026) war ein 25-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der Autobahn A 8 unterwegs.

Gegen 18.00 Uhr versuchte sich der 25-Jährige zunächst der Kontrolle zu unterziehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 25-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Zudem besitzt der 25-Jährige keinen Führerschein. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.

Außerdem ermittelt die Polizei nun gegen den Halter des Fahrzeugs wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Der 25-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

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