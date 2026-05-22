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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt Gefahrguttransporter

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Donnerstag (21.05.2026) war ein Gefahrgut-Lkw ohne ausreichende Sicherung in der Rosenstraße unterwegs.

Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth den Fahrer. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine mangelhafte Ladungssicherung fest. Als Gefahrgut transportierte der Fahrer Chemikalien. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die VPI Donauwörth ermittelt nun wegen der Verstöße nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz gegen den Fahrer sowie den Verlader der Ware.

Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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