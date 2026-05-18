Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Körperliche Auseinandersetzung an Gaststätte - Polizei leitet Ermittlungen ein

Oldenburg (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht zu Sonntag im Bereich einer Gaststätte an der Dedestraße.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:10 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich einer Gaststätte an der Dedestraße ein.

Aufgrund der Schilderungen entsandte die Polizei umgehend mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort. Zudem wurde der Rettungsdienst alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten vor der Gaststätte sowie im unmittelbaren Umfeld mehrere Personen angetroffen werden. Einige der Beteiligten wiesen sichtbare Verletzungen auf. Die Stimmung vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten als aggressiv wahrgenommen.

Im Verlauf stellten die Einsatzkräfte im Inneren der Gaststätte fest, dass Teile des Inventars beschädigt worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Der genaue Ablauf sowie die Anzahl der unmittelbar beteiligten Personen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Durch die Polizei wurden unter anderem die Personalien der anwesenden Personen sowie erste Befragungen von Zeugen und Beteiligten durchgeführt. Mehrere Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Einige Verletzte wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sicherte vor Ort Spuren. Der Hintergrund der Auseinandersetzung sowie die genauen Umstände des Geschehens sind derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (574273)

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