Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall am 15.05.2026 im Stadtgebiet Oldenburg

Oldenburg (ots)

+++Schwer verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht+++

Am Freitag, den 15.05.2026, kam es gegen 10:49 Uhr im Bereich Prinzessinweg / Bloherfelder Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn bei Grünlicht vom Prinzessinweg nach rechts auf die Bloherfelder Straße in Richtung Ofener Straße ab. Zeitgleich befuhr ein 69-jähriger Radfahrer aus Oldenburg ebenfalls bei Grünlicht den Einmündungsbereich in Richtung "Alte Molkerei". Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 zu melden. (568137)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell