PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall am 15.05.2026 im Stadtgebiet Oldenburg

Oldenburg (ots)

+++Schwer verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht+++

Am Freitag, den 15.05.2026, kam es gegen 10:49 Uhr im Bereich Prinzessinweg / Bloherfelder Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn bei Grünlicht vom Prinzessinweg nach rechts auf die Bloherfelder Straße in Richtung Ofener Straße ab. Zeitgleich befuhr ein 69-jähriger Radfahrer aus Oldenburg ebenfalls bei Grünlicht den Einmündungsbereich in Richtung "Alte Molkerei". Im Einmündungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 zu melden. (568137)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
PHK Küchler, Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 08:16

    POL-OL: Pressemeldung der PI Oldenburg Stadt/ Ammerland vom 16.05.2026

    Oldenburg (ots) - +++Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen+++ Am 15.05.2026 gegen 21:50 Uhr kam es in Oldenburg auf der Staulinie in Höhe des Lappan zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Nach einem Spurwechsel übersah ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer einen vor ihm fahrenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:38

    POL-OL: Einbruch bei Wohnmobilhändler - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Bereits am frühen Mittwochmorgen zwischen 03:30 Uhr und 04:00 kam es bei einem Wohnmobilhändler an der Wilhelmshavener Heerstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnisse verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln eines Fenster Zutritt zu den Büroräumen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:40

    POL-OL: Kupferkabel aus Rohbau entwendet - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Rohbau eines Hauses am Hausbäker Weg in Oldenburg. Aus dem Gebäude wurden Kupferkabel im Wert von über tausend Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (551290) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren