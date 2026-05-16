PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der PI Oldenburg Stadt/ Ammerland vom 16.05.2026

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen+++

Am 15.05.2026 gegen 21:50 Uhr kam es in Oldenburg auf der Staulinie in Höhe des Lappan zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Nach einem Spurwechsel übersah ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer einen vor ihm fahrenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die durch den Unfall verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und vor Ort als leicht verletzt eingestuft. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(571070)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 10:38

    POL-OL: Einbruch bei Wohnmobilhändler - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Bereits am frühen Mittwochmorgen zwischen 03:30 Uhr und 04:00 kam es bei einem Wohnmobilhändler an der Wilhelmshavener Heerstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnisse verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln eines Fenster Zutritt zu den Büroräumen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:40

    POL-OL: Kupferkabel aus Rohbau entwendet - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Rohbau eines Hauses am Hausbäker Weg in Oldenburg. Aus dem Gebäude wurden Kupferkabel im Wert von über tausend Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (551290) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:32

    POL-OL: Einbruch in Lagerhalle in Rastede

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Sonntag, 03:00 Uhr, bis Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Wilhelmshavener Straße in Rastede ein. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten gewaltsam eine Tür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren