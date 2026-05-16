Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der PI Oldenburg Stadt/ Ammerland vom 16.05.2026

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen+++

Am 15.05.2026 gegen 21:50 Uhr kam es in Oldenburg auf der Staulinie in Höhe des Lappan zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Nach einem Spurwechsel übersah ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer einen vor ihm fahrenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die durch den Unfall verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und vor Ort als leicht verletzt eingestuft. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(571070)

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