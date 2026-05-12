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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Kupferkabel aus Rohbau entwendet - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Rohbau eines Hauses am Hausbäker Weg in Oldenburg.

Aus dem Gebäude wurden Kupferkabel im Wert von über tausend Euro entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (551290)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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