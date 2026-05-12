Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Kupferkabel aus Rohbau entwendet - Zeugen gesucht
Oldenburg (ots)
In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Rohbau eines Hauses am Hausbäker Weg in Oldenburg.
Aus dem Gebäude wurden Kupferkabel im Wert von über tausend Euro entwendet.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (551290)
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