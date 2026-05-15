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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch bei Wohnmobilhändler - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Bereits am frühen Mittwochmorgen zwischen 03:30 Uhr und 04:00 kam es bei einem Wohnmobilhändler an der Wilhelmshavener Heerstraße zu einem Einbruchdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnisse verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch das Aufhebeln eines Fenster Zutritt zu den Büroräumen. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 in Verbindung zu setzen. (559661)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Paul Lehmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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