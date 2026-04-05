Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

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Grünstadt (ots)

Am Ostersamstag (04.04.2026) kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sausenheimer Straße in Grünstadt. Hierbei kollidierte an der Kreuzung Sausenheimer Straße/ Mozartstraße ein PKW mit einem Pedelec, da der PKW-Führer den vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer übersah. Der Pedelecfahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Grünstadt gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit.

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