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POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden
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Grünstadt (ots)

Am Ostersamstag (04.04.2026) kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sausenheimer Straße in Grünstadt. Hierbei kollidierte an der Kreuzung Sausenheimer Straße/ Mozartstraße ein PKW mit einem Pedelec, da der PKW-Führer den vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer übersah. Der Pedelecfahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Grünstadt gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Mohr, Polizeikommissar

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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