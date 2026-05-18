Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Oldenburg (ots)
In der Zeit von Freitagabend, 22:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 04:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Nobelstraße ein.
Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld sowie Schmuck.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (572668)
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