Polizei Gelsenkirchen
Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diensthund musste Widerstand brechen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen des 08.03.26 stießen gegen 01:45 Uhr zwei Diensthundeführer im Rahmen der Streifenfahrt auf der Ringstraße auf eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten Personen vor dem City Pub. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde ein 37-jähriger Diensthundeführer von einem 21-jährigen in Düsseldorf lebenden Ukrainer angegriffen und mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen, wobei er leicht verletzt wurde. Um diesen Angriff zu beenden und weitere Angriffe zu vermeiden wurde der mitführte Diensthund eingesetzt. Dieser biss den Tatverdächtigen in den rechten Unterarm, woraufhin dieser zu Boden gebracht und nach weiteren Widerstandshandlungen erst mit Unterstützung weiterer Kräfte gefesselt werden konnte. Der Tatverdächtige wurde zur Versorgung seiner Verletzung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Während der Maßnahmen beleidigte und bespuckte er die eingesetzten Beamten, so dass ihm zusätzlich eine Spuckhaube aufgesetzt werden musste. Bei den Widerstandshandlungen wurde auch der Diensthund leicht verletzt. Er erlitt eine Platzwunde unter dem Auge, als Folge eines Schlages des Tatverdächtigen. Hund und Hundeführer verblieben dienstfähig

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.03.2026 – 08:45

    POL-GE: Alkoholisiert Fahrer begeht Unfallflucht mit nicht zugelassenem PKW

    Gelsenkirchen (ots) - Am 07. März 2026, um kurz vor 21 Uhr, wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Tankstellengelände an der Hüller Str. in Bulmke gerufen. Der 23jährige Fahrer eines Ford Focus gab an, dass es an einer Zapfsäule zu einer Kollision eines anderen Fahrzeugs mit seinem dort stehenden PKW gegeben habe. Im Fahrzeug des Geschädigten ...

  • 08.03.2026 – 08:17

    POL-GE: Raub am Weißen Riesen

    Gelsenkirchen (ots) - Im Rahmen eines anderen Einsatzes wurden Streifenbeamte am Samstag, 07. März 2026, gegen 19:50 Uhr, von einem 17jährigen Gelsenkirchener polnischer Nationalität angesprochen. Dieser gab an, sich gegen 19 Uhr am Musiktheater befunden zu haben und sich mit dem Mobiltelefon in der Hand auf den Heimweg gemacht habe. Hier sei er unvermittelt von sechs unbekannten männlichen Personen angesprochen worden. Unter dem Vorwand, mal sein Handy benutzen zu ...

  • 08.03.2026 – 07:39

    POL-GE: Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend, kurz nach 23:00 Uhr, mehrere Personen, die Waren aus zwei Lieferwagen einer großen Handelskette in den Keller eines Nachbarhauses an der Rüttgergasse in Gelsenkirchen Horst trugen. Dabei bedeckten die Tatverdächtigen die Waren mit einer Decke. Diese Vorgänge habe der Zeuge in der Vergangenheit schon mehrfach beobachtet und es daher dieses Mal mit seinem ...

