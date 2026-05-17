Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand eines Wohnhauses in Rastede am 16.05.2026

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, um 13:26 Uhr, entdeckten die Bewohner des Wohnhauses August-Brötje-Straße 28 in Rastede Rauchentwicklung aus der angrenzenden Garage und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Trotz des sofortigen Ausrückens der Feuerwehrkräfte und dem Versuch der Anwohner, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage und das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten musste die August-Brötje-Straße vollständig gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf den umliegenden Straßen kam. Das Gebäude wurde durch den Brand völlig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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