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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand mit Todesfall

Augsburg (ots)

Lauingen- Am Samstag (23.05.2026), gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße. Ein 69-jähriger Bewohner verstarb dabei. Es gibt keine weiteren Verletzten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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