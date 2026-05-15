Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallbeschädigtes Auto fällt in Attendorn auf

Attendorn (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14. Mai) fiel einem Polizeibeamten der Wache Attendorn kurz nach 6 Uhr ein Auto mit erheblichen und scheinbar frischen Unfallspuren auf. Der Beamte war mit seinem Privatwagen auf dem Nachhauseweg vom Dienst, als ihm der beschädigte VW Tiguan auf der L539 entgegenkam. Er folgte dem Fahrzeug, welches wenig später in der "Alfred-Schnüttgen-Straße" anhielt. Als der 28-jährige Tiguanfahrer daraufhin fußläufig die Flucht ergriff, rannte der Polizeibeamte hinterher. Nach kurzer Zeit holte er den Flüchtenden ein und hielt ihn bis zum Eintreffen seiner alarmierten Frühdienst-Kollegen fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf eine Alkoholisierung des 28-Jährigen hindeuteten. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Und auch ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Beschädigungen an dem Tiguan wurden auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug an einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Kreuztal-Buschhütten beteiligt war.

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