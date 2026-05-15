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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle auf - Drogenvortest positiv

Lennestadt (ots)

Weil das Abblendlicht seines PKW defekt war, wurde ein 48-Jähriger am späten Mittwochabend (13. Mai) gegen 23:15 Uhr auf der "Meggener Straße" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss beim Fahrzeugführer deuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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