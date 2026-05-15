POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle auf - Drogenvortest positiv
Lennestadt (ots)
Weil das Abblendlicht seines PKW defekt war, wurde ein 48-Jähriger am späten Mittwochabend (13. Mai) gegen 23:15 Uhr auf der "Meggener Straße" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen möglichen Drogeneinfluss beim Fahrzeugführer deuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige.
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