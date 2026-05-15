POL-OE: Junge Fahrradfahrerin in Hofolpe leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Unbekannte haben sich am Dienstagnachmittag (12.Mai) gegen 17:45 Uhr in Altenhundem an einem PKW in der "Gustav-Hensel-Straße" zu schaffen gemacht. Ein nur zehnminütiges Zeitfenster wurde genutzt, um auf dem Parkplatz an dem PKW die Scheibe an der Beifahrertür einzuschlagen und eine Geldbörse aus dem Fahrzeug zu entwenden. Neben einem zweistelligen Eurobetrag fielen dem oder den Tätern diverse Karten und Ausweise in die Hände. Hinweise nimmt die ...

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