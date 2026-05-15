POL-OE: Junge Fahrradfahrerin in Hofolpe leicht verletzt
Kirchhundem (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (13. Mai) um 16:35 Uhr auf der "Hofolper Straße". Als sie nach links in die "Lindenstraße" abbiegen wollte, touchierte eine 14-Jährige mit ihrem Fahrrad seitlich den überholenden PKW eines 53-Jährigen. Die Jugendliche verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sich sie sich leichte Verletzungen zu.
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