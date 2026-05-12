POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Rüblinghausen
Olpe (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag (11. Mai) im Einmündungsbereich "Biggestraße/In der Trift". Kurz nach 16 Uhr war hier ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf den PKW eines verkehrsbedingt haltenden 38-Jährigen aufgefahren. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl der 38-Jährige, als auch sein 43-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
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