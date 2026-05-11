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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diensthund spürt Mann nach Unfallflucht in Finnentrop auf

Finnentrop (ots)

In der Nacht zu Sonntag (10. Mai) ereignete sich um 0:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Esloher Straße / Matthiasstraße". Hier kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Taxi-Kleinbus. Durch den Zusammenstoß verletzten sich zwei Insassen (eine 25-Jährige und ein 44-Jähriger) im Taxi leicht. Der Fahrer des beteiligten Autos setzte daraufhin seine Fahrt ohne Weiteres fort. Das beschädigte Fahrzeug konnte jedoch kurz darauf an der Halteranschrift angetroffen werden. Der mutmaßliche Fahrer - ein 46-Jähriger aus dem Raum Finnentrop - hatte allerdings noch vor dem Eintreffen der Beamten zu Fuß die Flucht ergriffen. Durch einen hinzugezogenen Diensthundeführer konnte er jedoch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung in einem Waldgebiet aufgefunden werden. Die Beamten stellten dabei eine Alkoholisierung des Mannes fest. Sie brachten ihn zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zur Polizeiwache. Hier stellten sie zudem den Führerschein des 46-Jährigen sicher. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde mindestens auf einen hohen vierstelligen Eurobereich geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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