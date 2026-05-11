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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall in Olpe - Pedelecfahrerin unter Alkoholverdacht!

Olpe (ots)

Am späten Freitagabend (08. Mai) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der "Agathastraße". Eine 53-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 22:40 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung mit ihrem Pedelec auf der Straße unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit Außenspiegel des entgegenkommenden Autos einer 44-Jährigen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Pedelecfahrerin. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Die Beamten brachten die Frau daher zur Polizeiwache, veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige. Der Schaden an dem PKW wurde auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. An dem Pedelec entstand nur sehr leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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