Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Attendorn (ots)

Am 10.05.2026 um 02:58 Uhr befuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi die Märkische Straße von der L697 kommend Richtung Ennest. Im Verlauf der Straße kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine ansteigende Leitplanke und kam mit dem Pkw hinter dieser zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, der Pkw wurde durch eine Abschleppfirma geborgen. Da bei dem Unfall Betriebsstoffe austraten, musste die Fahrbahn und der angrenzende Grünbereich umfangreich gereinigt werden. Hierzu wurde die Fahrbahn über mehrere Stunden gesperrt.

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