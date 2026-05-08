Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand an Mehrfamilienhaus

Wenden (ots)

Am Donnerstag (07. Mai) kam es etwa gegen 17:45 Uhr zu einem Einsatz in der "Arnoldistraße" in Wenden. An einem Mehrfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus unbekannter Ursache an einer Gasflasche auf einem Balkon entstanden. Von dort breiteten sich die Flammen auf das Gebäude aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Haus wurde vorerst als nicht bewohnbar eingestuft. Die Höhe des Sachschadens wurde mindestens auf einen hohen fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

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