Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Bereich Iseringhausen auf

Drolshagen (ots)

Beamte der Polizeiwache Olpe kontrollierten am Donnerstag (07. Mai) einen Autofahrer auf der "Brachtpestraße". Hier war ihnen der 75-Jährige gegen 12:15 Uhr aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, fertigten eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein des 75-Jährigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell