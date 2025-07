Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllkübel entzündet - Polizei sucht Zeugen!

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter zündeten in der Nacht zu Dienstag den Inhalt es Müllkübels an. Der Kübel befand sich auf dem Gelände eines Einzelhandels in der Straße Zu den Steinkreuzen. In der Folge des Brandes wurde der Müllkübel in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Wert im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten um Hinweise von Zeugen. Personen, die den Tathergang oder Verdächtige beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0182256

