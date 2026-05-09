Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Olpe (ots)

Am heutigen Samstag, gegen 14:25 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Olpe 'Rother Stein', unweit der dortigen Kompostieranlage, auf der K18.

Eine Gruppe von drei Motorradfahrern war unterwegs aus Richtung Biggesee kommend, in Richtung Kreisel 'Rother Stein'. Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus der Gruppe kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Motorrad zunächst auf eine Schotterfläche und weiter auf einen Grünbereich. Das Motorrad kam letztlich vor einem Baum zum Stillstand.

Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K18 voll gesperrt.

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