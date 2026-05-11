POL-OE: Radfahrer leicht verletzt

Attendorn (ots) - Am 10.05.2026 um 02:58 Uhr befuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi die Märkische Straße von der L697 kommend Richtung Ennest. Im Verlauf der Straße kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine ansteigende Leitplanke und kam mit dem Pkw hinter dieser zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da während der ...

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