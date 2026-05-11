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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer leicht verletzt

Wenden (ots)

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz in Wenden am Sonntag (10. Mai) leicht verletzt. Der Mann hatte gegen 12:40 Uhr auf der "Hauptstraße" im Einmündungsbereich "Alter Amtsweg" an einem abgesenkten Bordstein die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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