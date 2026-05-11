POL-OE: Radfahrer leicht verletzt
Wenden (ots)
Ein 59-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz in Wenden am Sonntag (10. Mai) leicht verletzt. Der Mann hatte gegen 12:40 Uhr auf der "Hauptstraße" im Einmündungsbereich "Alter Amtsweg" an einem abgesenkten Bordstein die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden.
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