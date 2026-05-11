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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger nach Verkehrsunfall in Olpe leicht verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (08. Mai) gegen 19:40 Uhr in der "Auguste-Liese-Straße". Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 45-Jähriger auf die Fahrbahn getreten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines vorbeifahrenden 55-Jährigen. Der Fußgänger wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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