POL-OE: Fußgänger nach Verkehrsunfall in Olpe leicht verletzt
Olpe (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (08. Mai) gegen 19:40 Uhr in der "Auguste-Liese-Straße". Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 45-Jähriger auf die Fahrbahn getreten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines vorbeifahrenden 55-Jährigen. Der Fußgänger wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand ein geschätzter Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
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