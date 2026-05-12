Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt bei Kontrolle auf

Wenden (ots)

Ein 19-Jähriger Mann aus dem Raum Siegen fiel in der Nacht zu Dienstag (12. Mai) bei einer Kontrolle in Gerlingen auf. Beamte der Polizeiwache Olpe hatten den jungen Mann gegen 0:45 Uhr mit seinem PKW auf der "Ludwig-Erhard-Straße" angehalten. Eine Überprüfung ergab, dass dem 19-Jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Sein Führerschein war zur Sicherstellung/Beschlagnahme ausgeschrieben. Zudem zeigten sich vor Ort Hinweise, die auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige.

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