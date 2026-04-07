Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Herdwangen/Schönach

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Sigmaringen (ots)

Um 14.07 Uhr wurde die Feuerwehr Herdwangen/Schönach zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert, bei dem ein PKW frontal gegen einen LKW geprallt war. Der Fahrer des PKW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Weiterhin wurden die 3 Mitfahrer im PKW sowie der LKW Fahrer mittelschwer verletzt. Leider kam für den Fahrer des PKW jede Hilfe zu spät.

Während der Abarbeitung des Verkehrsunfalls auf der L195 in Richtung Überlingen wurde die Feuerwehr Herdwangen/Schönach um 15.12 Uhr zu einem Dachstuhlbrand eines Gebäudes im Ortskern von Herdwangen alarmiert. Aufgrund des andauernden Einsatzes auf der Landstraße wurde von der Rettungsleitstelle Bodensee Oberschwaben weitere Kräfte zum Einsatzort alarmiert.

Beim Verkehrsunfall waren die Feuerwehren Herdwangen/Schönach und Pfullendorf im Einsatz. Beim Dachgeschossbrand waren die Feuerwehren Herdwangen/Schönach, Pfullendorf, Mengen, Wald, Überlingen, Messkirch, Marktdorf, Sigmaringen mit insgesamt 3 Drehleitern im Einsatz. Ebenfalls waren Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie der PSNV an der Einsatzstelle.

Durch den schnellen Einsatz konnte der Dachstuhlbrand schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Personen wurden beim Dachstuhlbrand nicht verletzt. Insgesamt waren über 175 Einsatzkräfte bei beiden Einsatzstellen gebunden.

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