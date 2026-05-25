Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Freitag (22.05.2026), gegen 23.50 Uhr, war ein 38-Jähriger in der Georg-Haindl-Straße mit einem E-Scooter unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden u.a. die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohols. Der Mann hat die polnische Staatsangehörigkeit.
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