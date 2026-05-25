Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (22.05.2026), gegen 18.30 Uhr, entwendete eine 64-Jährige Artikel aus einem Haushalts- und Schreibwaren in der Bahnhofstraße. Die 64-jährige Frau bezahlte beim Verlassen des Geschäfts keine Artikel. Eine Mitarbeiterin beobachtete sie dabei und hielt sie anschließend bis zum Eintreffen der Polizei an. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 64-Jährige. Die Frau besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

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