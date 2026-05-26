Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach mehreren Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (24.05.2026), 17.00 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec der Marke Cube vom Fahrradabstellplatz der Euler-Chelpin-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (24.05.2026), 18:30 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Mountainbike der Marke Cube in der Stralsunder Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich.

Firnhaberau - Am Montag (25.05.2026), zwischen 01.30 Uhr bis 07.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec der Marke Cube in der Schillstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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