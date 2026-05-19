Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchmeldungen im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Seit gestern (18.05.2026) nahm die Polizei im Bergischen Städtedreieck sieben Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - In der Gewerbeschulstraße brachen bislang Unbekannte eine Wohnung am 15.05.2026, zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr, ein. Sie stahlen Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld. Am Mastweg drangen Straftäter in eine Einrichtung für Kinder zwischen dem 13.05.2026 und dem 17.05.2026 ein. Ob sie eine Beute machten, konnte bislang nicht geklärt werden. An der Augustastraße kam es am 18.05.2026, zwischen 09:15 Uhr und 12:48 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter stahlen Schmuck. Remscheid - Ein Büro am Amboßweg wurde zwischen dem 11.05.2026 und dem 18.05.2026 zum Ziel von Einbrechern. Gestohlen wurde zumindest ein Computer. An der Remscheider Straße öffneten Täter eine Sporthalle gewaltsam. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 15.05.2026 und dem 18.05.2026. Bislang ist zur Tatbeute nichts bekannt. Solingen - Zwischen dem 13.05.2026 und dem 18.05.2026 gelangten Einbrecher in die Räume eines Büros an der Gebhardtstraße. Sie nahmen elektronische Geräte mit. An der Friedrichstraße kam es zwischen dem 16.05.2026 und dem 18.05.2026 zu einem Einbruch in ein Autohaus. Vermutlich wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgebern sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie sich! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

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