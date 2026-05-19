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Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchmeldungen im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Seit gestern (18.05.2026) nahm die Polizei im Bergischen 
Städtedreieck sieben Einbrüche und Einbruchversuche auf.

Wuppertal - In der Gewerbeschulstraße brachen bislang Unbekannte eine
Wohnung am 15.05.2026, zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr, ein. Sie 
stahlen Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld.

Am Mastweg drangen Straftäter in eine Einrichtung für Kinder zwischen
dem 13.05.2026 und dem 17.05.2026 ein. Ob sie eine Beute machten, 
konnte bislang nicht geklärt werden.

An der Augustastraße kam es am 18.05.2026, zwischen 09:15 Uhr und 
12:48 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter 
stahlen Schmuck.

Remscheid - Ein Büro am Amboßweg wurde zwischen dem 11.05.2026 und 
dem 18.05.2026 zum Ziel von Einbrechern. Gestohlen wurde zumindest 
ein Computer.

An der Remscheider Straße öffneten Täter eine Sporthalle gewaltsam. 
Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 15.05.2026 und dem 
18.05.2026. Bislang ist zur Tatbeute nichts bekannt.

Solingen - Zwischen dem 13.05.2026 und dem 18.05.2026 gelangten 
Einbrecher in die Räume eines Büros an der Gebhardtstraße. Sie nahmen
elektronische Geräte mit. 

An der Friedrichstraße kam es zwischen dem 16.05.2026 und dem 
18.05.2026 zu einem Einbruch in ein Autohaus. Vermutlich wurde nichts
entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgebern sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie sich! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema 
Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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