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Polizei Wuppertal

POL-W: Keine Fahrerlaubnis - Hoher Sachschaden - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem Unfall mit hohem Sachschaden in der Nacht zum vergangenen 
Samstag (16.05.2026, 00:30 Uhr) sucht das Verkehrskommissariat nach 
Zeugen.

Ein Hinweisgeber meldete über den Notruf ein Fahrzeug auf dem 
Parkplatz Weyersberg, dass in Kreisen bewegt wurde. Dabei kam es zu 
mehreren Zusammenstößen.

Eingesetzte Beamte stellten am Unfallort einen stark beschädigten 
Nissan Pick Up fest, in dem der mutmaßliche Fahrer saß.

Der 37-Jährige stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken 
und Drogen und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bei seiner Fahrt hatte er nach bisherigen Erkenntnissen vier geparkte
Autos, zwei Verteilerkästen der Stadt Solingen und zwei Bäume 
beschädigt.

Der Sachschaden beträgt circa 75.000 Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige seine Fahrt an der 
Kirschbaumer Straße begonnen haben könnte. Es ist nicht 
auszuschließen, dass es zu weiteren Beschädigungen gekommen ist.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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