Polizei Wuppertal

POL-W: Keine Fahrerlaubnis - Hoher Sachschaden - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem Unfall mit hohem Sachschaden in der Nacht zum vergangenen Samstag (16.05.2026, 00:30 Uhr) sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen. Ein Hinweisgeber meldete über den Notruf ein Fahrzeug auf dem Parkplatz Weyersberg, dass in Kreisen bewegt wurde. Dabei kam es zu mehreren Zusammenstößen. Eingesetzte Beamte stellten am Unfallort einen stark beschädigten Nissan Pick Up fest, in dem der mutmaßliche Fahrer saß. Der 37-Jährige stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Drogen und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei seiner Fahrt hatte er nach bisherigen Erkenntnissen vier geparkte Autos, zwei Verteilerkästen der Stadt Solingen und zwei Bäume beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 75.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige seine Fahrt an der Kirschbaumer Straße begonnen haben könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Beschädigungen gekommen ist. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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