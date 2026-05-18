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Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht vor der Polizei - Sozia verletzt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag (16.05.2026, 00:23 Uhr) 
versuchte ein Zweiradfahrer vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. 

Beamte beabsichtigten den Fahrer (19) eines Peugeot Kleinkraftrades 
auf der Straße Einern zu kontrollieren. Nachdem sie Anhaltesignale 
gegeben hatten, beschleunigter der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte
offensichtlich zu entkommen. Er setzte seine Fahrt über 
innerstädtische Straßen in Richtung Wichlinghausen fort. An der 
Einmündung Marklandstraße zur Schellenbecker Straße verlor er die 
Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte.

In Folge des Sturzes erlitt seine 19-Jährige Beifahrerin eine 
Verletzung am Bein, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurde.

Da der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln 
unterwegs war, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben.

Nach ersten Erkenntnissen war der Roller zudem nicht zugelassen und 
könnte zuvor gestohlen worden sein.

Für die Aufnahme kam ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam der 
Polizei zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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