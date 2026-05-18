Polizei Wuppertal

POL-W: W Flucht vor der Polizei - Sozia verletzt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag (16.05.2026, 00:23 Uhr) versuchte ein Zweiradfahrer vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Beamte beabsichtigten den Fahrer (19) eines Peugeot Kleinkraftrades auf der Straße Einern zu kontrollieren. Nachdem sie Anhaltesignale gegeben hatten, beschleunigter der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte offensichtlich zu entkommen. Er setzte seine Fahrt über innerstädtische Straßen in Richtung Wichlinghausen fort. An der Einmündung Marklandstraße zur Schellenbecker Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. In Folge des Sturzes erlitt seine 19-Jährige Beifahrerin eine Verletzung am Bein, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurde. Da der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Nach ersten Erkenntnissen war der Roller zudem nicht zugelassen und könnte zuvor gestohlen worden sein. Für die Aufnahme kam ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam der Polizei zum Einsatz.

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