Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (25.05.2026) kam zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Straßenbahn Linie 1 Richtung Lechhausen.

Gegen 16.00 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann ein paar Haltestellen nach dem Königsplatz in die Straßenbahn ein. Der Unbekannte beleidigte Passanten, rauchte in der Straßenbahn, machte eine drohende Geste und warf eine Flasche auf eine 9-Jährige. Die 9-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 46 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, braune Augen, keine Brille

Die Polizei ermittelt wegen nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Verbrechenstatbestand. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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