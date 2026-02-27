PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickbetrüger erbeuten Bargeld - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (26.02.2026, 10:30 Uhr) kam es auf der Mangenberger
Straße zu einem Trickbetrug.

Gegen 09:30 Uhr erhielt ein Ehepaar (w, 74 und m, 73) einen Anruf, 
bei dem die Gesprächspartnerin vorgab, die Tochter der Geschädigten 
zu sein. Sie habe bei einem Unfall ein kleines Kind verletzt. Nun 
müsse eine Kaution hinterlegt werden, damit sie nicht ins Gefängnis 
müsse. Im Verlauf des Telefonats übernahm ein vermeintlicher 
Polizeibeamter die Gesprächsführung. Er setzte die Geschädigten unter
Druck, ihr komplettes Bargeld einem Mann zu übergeben, der bei dem 
Ehepaar persönlich vorbeikäme.

Gegen 10:30 Uhr erschien der unbekannte Täter und nahm widerrechtlich
Bargeld entgegen. Wenige Momente später erschien er erneut bei den 
Geschädigten, um weiteres Bargeld entgegenzunehmen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Er war circa 20 bis 25 Jahre alt und war ungefähr 175 cm groß. Er 
hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und trug ein
helles T-Shirt. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
  klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
  unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
  misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
  beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen 
  konfrontiert werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
  Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
  ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
  finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
  Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
  Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
  entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren