Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickbetrüger erbeuten Bargeld - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (26.02.2026, 10:30 Uhr) kam es auf der Mangenberger Straße zu einem Trickbetrug. Gegen 09:30 Uhr erhielt ein Ehepaar (w, 74 und m, 73) einen Anruf, bei dem die Gesprächspartnerin vorgab, die Tochter der Geschädigten zu sein. Sie habe bei einem Unfall ein kleines Kind verletzt. Nun müsse eine Kaution hinterlegt werden, damit sie nicht ins Gefängnis müsse. Im Verlauf des Telefonats übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamter die Gesprächsführung. Er setzte die Geschädigten unter Druck, ihr komplettes Bargeld einem Mann zu übergeben, der bei dem Ehepaar persönlich vorbeikäme. Gegen 10:30 Uhr erschien der unbekannte Täter und nahm widerrechtlich Bargeld entgegen. Wenige Momente später erschien er erneut bei den Geschädigten, um weiteres Bargeld entgegenzunehmen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er war circa 20 bis 25 Jahre alt und war ungefähr 175 cm groß. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und trug ein helles T-Shirt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell