POL-W: W Pkw fährt gegen Hauswand

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (27.02.2026, gegen 08:00 Uhr) ereignete sich auf der Wasserstraße in Barmen ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Fiat Punto auf der Wasserstraße in südwestliche Richtung. In Höhe der Einmündung zur Wartburgstraße kam der Fahrer vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei zersplitterte die Scheibe eines Geschäfts. Der Fiat-Fahrer und seine 10-jährige Tochter erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

