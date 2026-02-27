PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw fährt gegen Hauswand

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (27.02.2026, gegen 08:00 Uhr) ereignete sich auf der 
Wasserstraße in Barmen ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.  

Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Fiat Punto auf der Wasserstraße in 
südwestliche Richtung. In Höhe der Einmündung zur Wartburgstraße kam 
der Fahrer vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls nach 
links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei 
zersplitterte die Scheibe eines Geschäfts.

Der Fiat-Fahrer und seine 10-jährige Tochter erlitten bei dem Unfall 
leichte Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 
Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Für die Dauer der 
Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

