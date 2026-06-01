Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Schwaan/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag konnte ein 16-jähriger Deutscher auf frischer Tat beim Sprühen von Graffiti in Schwaan ertappt werden. Gegen 16:10 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei eine männliche Person, die die Gebäuderückwand eines Textilfachmarktes in der Doberaner Straße in Schwaan mit Graffiti besprühte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurden bei dem Jugendlichen mehrere Farbspraydosen aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurde das Mobiltelefon des 16-Jährigen beschlagnahmt.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Bützow übernahmen vor Ort die weiteren polizeilichen Maßnahmen sowie Ermittlungen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Jugendliche zuvor einen E-Scooter geführt hatte. Da der Verdacht bestand, dass er dabei unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Zudem wurden die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen über den Vorfall informiert.

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