Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigungen führen zu Stromausfall in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt - Tatverdächtiger gestellt

Rostock (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu mehreren Sachbeschädigungen, in deren Folge ein Stromausfall verursacht wurde. Ein Tatverdächtiger konnte durch die Polizei gestellt werden.

Kurz vor 01:00 Uhr wurden Polizeibeamte über einen randalierenden Mann im Bereich der Werftstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der 24-jährige deutsche Tatverdächtige mehrfach gegen einen auf dem Gelände einer Tankstelle befindlichen Stromkasten und beschädigte diesen erheblich. Durch die Beschädigung kam es offenbar zu einem Funkenschlag, wodurch der Stromkasten in Brand geriet. Anschließend soll der Tatverdächtige in der Lübecker Straße die Verglasung einer Bushaltestelle durch Faustschläge beschädigt haben.

Die eingesetzten Beamten konnten den Mann wenig später im Nahbereich feststellen. Dabei wies der 24-Jährige Verletzungen an der rechten Hand auf, die er sich mutmaßlich bei der Beschädigung der Bushaltestelle zugezogen hatte. Da er trotz mehrfacher Ansprache nicht stehen blieb und den Anweisungen der Einsatzkräfte nicht nachkam, musste er festgehalten und zu Boden gebracht werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 1,97 Promille.

Infolge der Beschädigung des Stromkastens kam es zu einem Stromausfall, der erst nach mehreren Stunden behoben werden konnte. Betroffen waren unter anderem die angrenzende Tankstelle, Teile der Straßenbeleuchtung sowie eine Ampelanlage.

Ob durch den Stromausfall weitere Schäden entstanden sind, ist derzeit ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachadens Gegenstand der Ermittlungen.

Der Brand des Stromkastens wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht.

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