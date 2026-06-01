POL-HRO: 80-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW in Güstrow verstorben (Ergänzungsmeldung)
Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)
Die 80-jährige Frau, die am vergangenem Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Schwaaner Straße in Güstrow schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist am Freitag im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.
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