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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 80-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW in Güstrow verstorben (Ergänzungsmeldung)

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Die 80-jährige Frau, die am vergangenem Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Schwaaner Straße in Güstrow schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist am Freitag im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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