POL-HRO: 80-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW in Güstrow verstorben (Ergänzungsmeldung)

Parchim (ots) - Am 30.05.2026 kam es in Parchim gegen 10:25 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Bürger hatten über den Notruf mitgeteilt, dass eine männliche Person eine größere Fahne mit verfassungsfeindlichen Symbolen an einem Fahrrad befestigt hätte und mit diesem nun durch das Stadtgebiet fahren würde. Nachdem die Person an verschiedenen Orten in Parchim ...

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