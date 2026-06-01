Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Güstrower Polizei ermittelt nach mutmaßlichem Raubdelikt

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr informierten aufmerksame Zeugen die Polizei in Güstrow über einen Vorfall in der Bölkower Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 35-jähriger obdachloser Mann dort von zwei bislang unbekannten Männern bedrängt und mutmaßlich beraubt worden sein.

Der Mann hielt sich den Angaben zufolge bereits seit längerer Zeit vor dem Eingang eines Hotels in der Bölkower Straße auf. Zeugen beobachteten anschließend, wie zwei unbekannte Männer den 35-Jährigen bedrängten und scheinbar vom Ort vertreiben wollten. Nach Aussage des Geschädigten hätten die Täter ihm des Weiteren ins Gesicht geschlagen und Bargeld entwendet.

Der 35-Jährige erlitt sichtbare Verletzungen im Gesichtsbereich und befand sich zudem offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG Klinikum gebracht.

Die Tatverdächtigen sollen nach Zeugenangaben zwischen 35 und 45 Jahre alt gewesen sein. Beide Männer hatten kurze blonde Haare. Einer trug ein schwarzes T-Shirt, der andere ein weißes T-Shirt sowie eine kurze Hose. Weitere Hinweise zu den Personen liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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