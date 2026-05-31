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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der BAB20

Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Am 31.05.2026 kam es um 10:56 Uhr auf der BAB20 in Höhe Petschow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem sich eines der beteiligten Fahrzeuge überschlagen hat.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 19-Jähriger Fahrzeugführer eines Opel die A20 in Fahrtrichtung Lübeck und leitete aufgrund eines vor ihm befindlichen Dacia einen Überholvorgang ein. Beim Wechseln der Spur nach links verlor der 19-Jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, tuschierte die Mittelschutzplanke und kollidierte seitlich mit dem Dacia. Der Dacia überschlug sich infolgedessen und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher streifte in der weiteren Folge auch noch die Außenschutzplanke, bevor dieser zum Stehen kam.

Der 70-Jährige Fahrzeugführer des Dacias und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und am Unfallort medizinisch versorgt. Der Unfallverursacher blieb hingegen gänzlich unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 35.000,- Euro. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die A20 war in Fahrtrichtung Lübeck zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr über die Lastspur am Unfallort vorbeigeleitet. Mittlerweile ist die Unfallstelle vollständig beräumt.

Gegen den Unfallverursacher wurde durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Robert Jeske

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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